شكرا لقرائتكم اقرا واحكم بنفسك.. مين المدير الفنى مرتضى أم جروس ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه استفسر من جروس المدير الفنى للفريق الأبيض عن سبب عدم الدفع بيوسف أوباما تحت المهاجمين.

قال رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاه على قناة المحور ".استفسرت من جروس عن سبب عدم الدفع بيوسف أوباما تحت المهاجمين وقلتله أنت عايز تخلص على طارق حامد وقالى من حسن حظك هنفذلك طلبك لأن محمد إبراهيم عيان".

وفاز الزمالك على النجم الساحلى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.