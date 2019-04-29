شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: كهربا كان خارج المعسكر وقولتله صالح جروس وبوسه من شفايفه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة بشأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأبيض.

قال رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاه على قناة المحور كهربا كان خارج المعسكر لأن جروس كان زعلان منه فجبته وخليته صالح المدير الفنى وقلتله بوسه من شفايفه".

تابع رئيس الزمالك: "كهربا سجل هدف فوز الزمالك على النجم الساحلى وكان أحسن لاعب وبردو جروس خرجه تحس أنه عايز يغيظنى وخلاص".