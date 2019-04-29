شكرا لقرائتكم مرتضى: لن أسمح بإهانة أيمن حفنى وفيه 4 لاعبين هيريحوا غصب عنهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه لن يسمح بإهانة أيمن حفنى لاعب الفريق الأبيض خاصة انه يمتلك تاريخ كبير. قال رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاه على قناة المحور: "أيمن حفنى لاعب كبير وما ينفعش جروس يقوله سخن وبعدين ما يلعبش". تابع رئيس الزمالك :" فيه 4 لاعبين هيريحوا ومش هيلعبوا بقرار من مجلس الإدارة".

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