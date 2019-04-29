شكرا لقرائتكم مختار بعد تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج: "احنا غلابة مالناش رأي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق محتار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي على تأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك في الدوري العام ليوم 15 مايو المقبل بدلاً من إقامتها يوم الأربعاء المقبل، أنه متقبل القرار بشكل كبير مضيفاً "الفريق اللي زينا مبيبقاش ليها رأي".
أضاف مختار خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون" مساء اليوم، أن القرار الأول والأخير في مثل هذه الأمور يكون لاتحاد الكرة، خاصة أنه من سيتحكم في إقامة المباراة أو تأجيلها.
اختتم" أن هناك ظروف استثنائية كثيرة للدوري العام هذا الموسم، حيث يتم إقامة المباريات في أوقات متفاوته بشكل كبير، إلا أنه يظل لا يوجد مفر آخر من قبول هذه القرارات.
جدير بالذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد اتخذت قراراً بتأجيل مباراة الزمالك والانتاج الحربي لتقام يوم 15 مايو المقبل، بدلاً من يوم الأربعاء المقبل، نظراً لخوض نادي الزمالك مباراة العودة في الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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