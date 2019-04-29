شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: الزمالك قادر على التسجيل ضد النجم الساحلى بسوسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أن طارق مصطفى نجم الزمالك السابق أن اللعب مع فرق شمال إفريقيا مختلف عن أي فريق آخر، لأن اللعب أمام عرب إفريقيا دائما ما تكون صعبة لأنها فرق منظمة تكتيكيا.

قال مصطفى فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، إن الزمالك لعب أمام مدرب قدير باسم روجيه لومير وقدم لاعبى الزمالك مباراة جيدة، وفى وقت من الأوقات مثل هذه تكون الفرصة قليلة وعليك استغلال أقل الفرص لخطف المكسب والفريق الأبيض قادر على التسجيل خارج أرضه بلقاء الإياب فى سوسة.

شدد على أن الضغوط كانت كبيرة على لاعبى الزمالك لعلمهم أنهم يلعبون ضد فريق كبير بحجم النجم الساحلى الذى تغلب على الهلال السعودى أحد أقوى الفرق العربية بنهائى البطولة العربية والهلال السودانى ذهابا وإياب بدور الثمانية.