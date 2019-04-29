شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : جروس مكانش عاوز ساسى ومحدش يقوله تشكيل عشان هيعمل عكسه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن جروس المدير الفنى للفريق الأبيض كان لا يرغب فى ضم التونسي فرجاني ساسي مؤكدا أنه أصر على ضمه وبعد ذلك الجميع أدرك أنه كان على حق".
قال رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاه على قناة المحور "أنا وصلت لمرحلة صعبة مع جروس، لا وقت لدينا للهزار، لا أريد من أحد أن يقول له تشكيل لأنه سيقوم بعكسه تمامًا، وهذه أصبحت عادته".
وفاز الزمالك على النجم الساحلى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية
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