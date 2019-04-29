شكرا لقرائتكم ريال مدريد يستمر في التعثر ويخسر أمام رايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ريال مدريد نتائجه الهزيلة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته العاشرة في البطولة هذا الموسم، إثر خسارته بهدف دون رد أمام مضيفه رايو فايكانو يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

وتقمص أدريان إيمباربا دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف فايكانو الوحيد في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بابلو غونزاليس عقب اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وتجمد رصيد الريال عند 65 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد فايكانو الذي حقق فوزه الثامن في المسابقة هذا الموسم إلى 31 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق ست نقاط خلف مراكز الأمان ليتمسك بآماله الضئيلة في البقاء بالمسابقة التي يتبقى ثلاث مراحل فقط على نهايتها.