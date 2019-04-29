شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق العربية تتواضع في بطولة فزاع للسلة على الكراسي المتحركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرجت الفرق العربية من بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم وهي الإمارات والسعودية والكويت بعد خسارتها في المرحلة الحالية.
من جانبه أرجع أحمد جاسم مدرب الفريق الإماراتي خروج الفريق لعدم التحضير الكافي للمشاركة في البطولة وأكد جاسم أن المشاركة في البطولة واحتكاك اللاعبين بفرق عالمية مثل كوريا التي تحتل المركز الثالث آسيويا وتايلاند مكسب كبير للفريق. وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: إن بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم تسهم في خلق ثقافة دمج أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمعات، لإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، لتحقيق أحلامهم وتمكينهم ودمجهم في مجتمعهم الذي هم جزء لا يتجزأ منه.
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