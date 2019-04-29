سباق القفال للسفن الشراعية ينطلق الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي يقام بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية إقامة السباق يوم الجمعة المقبل بعد دراسة كافة الأمور المتعلقة بذلك على ضوء التقارير الخاصة بحالة البحر في الفترة المقبلة.

وكانت اللجنة المنظمة لسباق القفال وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإقامة السباق في أفضل الظروف ووفق معايير الأمن والسلامة، قد أرجات موعد السباق بسبب الحالة الجوية واضطراب البحر ليقام في الموعد الجديد وهو الجمعة المقبلة.

وعلى ضوء الاجتماع الذي عقد في مقر النادي أمس برئاسة علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي نائب رئيس اللجنة ومحمد عبدالله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات ومحمد عبدالله الشامسي مدير الدعم المؤسسي ومناف الخصاونة «مقرراً»، فقد تقرر تعديل البرنامج الزمني للحدث بإعلان الموعد الجديد.

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وحرصت اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً على توجيه الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر وتشجيعه الدائم للمشاركين والذي ظهر في الكثير من الصور ومن بينها مكرمة سموه الجديدة برفع جوائز السباق إلى 12 مليون درهم.

ونقل محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي شكر وتقدير اللجنة العليا المنظمة إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقدم كامل دعمها ومساندتها لإنجاح الحدث وتفهم المسؤولين لدواعي تأجيل الموعد ومن ثم اختيار الموعد الجديد وتوفير كامل الدعم لإنجاح السباق.

وقال حارب إن قافلة اللجنة المنظمة للسباق ستكون في جزيرة صير بونعير مكان بداية السباق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل لاستكمال خطوات التحضير والتجهيز للانطلاقة وخاصة إجراء فحص السلامة على جميع السفن المشاركة التي تستمر يومي الأربعاء والخميس قبل موعد انطلاقة السباق صباح يوم الجمعة المقبل.