شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة بطل دوري سيدات كرة الطاولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج نادي العروبة بدوري سيدات كرة الطاولة بعد فوزه في جميع مبارياته وحصوله على العلامة الكاملة، وحل الوصل ثانياً ونادي الشارقة لرياضة المرأة ثالثاً. وتوج نادي الشارقة لرياضة المرأة بالمركز الأول في بطولة دوري الناشئات، وجاءت أكاديمية ديب لكرة الطاولة ثانية وأكاديمية أبوظبي ثالثة. وقامت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة كرة الطاولة النسائية يرافقها علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة بتتويج الفرق الفائزة، كما قامت مجد البلوشي بإهداء درع الاتحاد إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لمساهمتها الكبيرة في إنجاح فعاليات الدوري.

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