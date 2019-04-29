حمد علي حكم النهائي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عينت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم الحكم الدولي حمد علي يوسف لإدارة المباراة النهائية.
وضم طاقم التحكيم الحكم الدولي المساعد جاسم عبدالله آل علي (مساعد أول) وحكم مساعد درجة أولى قيس محمد الخديم (مساعد ثان) والحكم الدولي السابق فهد عبدالله الكسار (حكم رابع ) والحكم المساعد درجة أولى عامر علي القادري (حكم خامس) وحكم درجة أولى سلطان محمد صالح (حكم فيديو) وحكم درجة أولى أحمد سالم خلفان (حكم فيديو مساعد) وحسن عيسى المازمي (مقيم حكام).
ويعتبر الحكم الدولي حمد علي يوسف من الحكام المميزين في الساحة الخليجية والآسيوية، حيث التحق بسلك التحكيم موسم 2005 وحصل على الشارة الدولية بداية عام 2016، وأدار في هذا الموسم 16 مباراة في دوري الخليج العربي ومباراتين في مسابقة كأس الخليج وأشهر البطاقات الملونة 70 مرة منها 3 حالات طرد مباشر ومثلها للإنذار الثاني.
كما أدار نهائي كأس المحترفين في الموسم الرياضي 2016-2017 وكان حكماً إضافياً في نهائي كأس المحترفين في الموسم الرياضي 2013-2014.
وعلى الصعيد الخارجي شارك في إدارة عدد من مباريات الدوري السعودي والهندي والتصفيات الآسيوية تحت 16 عاماً في طاجيكستان 2017.
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