نجاح كبير ل «تحدي حتا للكاياك للسيدات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس دبي الرياضي سباق «تحدي حتا للكاياك للسيدات»، الأول من نوعه في الدولة الذي خصص للسيدات فقط، في بحيرة سد حتا، وتم تخصيص ريعه للحملة التنموية التعليمية «لتعليمها»، التي أطلقتها في عام 2017 حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهدف دعم تعليم الأطفال خاصة الفتيات في الدول النامية.

وحضر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي جانباً من السباق الذي نظمته لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، وقامت بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الفئات كل من: لمياء عبد العزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، بحضور الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم، وميثاء شعيب عضو لجنة المرأة والرياضة، وصالحة البسطي عضو لجنة المرأة والرياضة، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة ومدير لجنة المرأة والرياضة، وأحمد البدواوي مؤسس شركة حتا للكاياك، كما تم تكريم الرعاة والداعمين للحدث من شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة حتا للكاياك.

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وفازت في سباق 1200 متر في الفئة من 15 إلى 29 سنة النيوزيلندية كريستي هايد في المركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:12:44 دقيقة، وفي سباق 1200 في فئة 30 سنة وما فوق فازت بالمركز الأول الصربية ميلينا ميتك بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:12:32 دقيقة، وفي سباق 700 متر في فئة من 15 إلى 29 سنة، فازت الفلبينية ماري روث كاتابانج بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:07:51 دقيقة، وفي سباق 700 متر فئة 30 سنة وما فوق فازت الفلبينية إيماكوليت سانشيز بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:07:18 دقيقة.

وعبرت لمياء خان عن سعادتها بالمشاركة الواسعة في السباق الأول من نوعه وقالت: «تخوض النساء كل يوم تجربة جديدة وتحدياً جديداً، وتحرص لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي على التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات لكي تعم الفائدة على جميع النساء، ونتيح أكبر فرصة لكافة النساء لممارسة الرياضة».

وأضافت لمياء خان: «ستكون هناك المزيد من الفعاليات والبرامج الرياضية المخصصة للسيدات خلال الفترة المقبلة، وستبذل لجنة المرأة والرياضة قصارى جهدها بالتضافر مع كافة المؤسسات والقطاعات الرياضية لتطوير الرياضة النسائية والوصول بها إلى العالمية».