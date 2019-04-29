شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيز من بلال نجارين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرص اللبناني بلال شيخ النجارين المحترف السابق في صفوف فارس الظفرة على الوجود بمقر النادي في الأسبوع الماضي ووجّه رسالة إلى لاعبي الفارس يحفزهم فيها لتحقيق اللقب التاريخي وقال «سأحرص على الحضور في مدرجات استاد هزاع بن زايد وتقديم الدعم والمؤازرة للاعبين والجهاز الفني ولاسيما أنني ارتبطت بالظفرة عدة مواسم ولديّ ذكريات جميلة بالنادي». وأضاف «أذكّر لاعبي الظفرة بأن هذه فرصة العمر لهم وللنادي».

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