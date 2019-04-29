أروابارينا: الحظوظ متساوية ولا أفضلية لنا على الظفرة

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي أن مواجهات نهائي الكأس تختلف عن الدوري وتكون فيها الحظوظ متساوية مناصفة بين طرفي اللقاء، وإن الغلبة ستكون لصاحب الأداء والمجهود الأفضل في أرضية الميدان.

قال أروابارينا الذي أصبح أول مدرب يخوض نهائيين متتاليين بعدما قاد الوصل إلى نهائي النسخة الماضية: بلا شك هي مباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا سنحاول أن نقدم فيها أفضل ما عندنا من النواحي كافة لكي نتوج بلقبها، وبعيداً عن التصريحات السابقة في مواجهات الدوري فإن الحظوظ متساوية، وأتمنى ان يقدم الفريقان مباراة جميلة تستمتع بها الجماهير الحاضرة، وأعتقد ان التفوق والغلبة ستكون لصاحب الأداء الأفضل داخل المستطيل الأخضر.

وحول خسارته لنهائي كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي عندما كان مدرباً للوصل وما الدروس التي استفاد منها في تلك المباراة وستعينه في مواجهة اليوم قال: هي مرحلة سابقة وكانت مع فريق آخر وحالياً أنا مع فريق آخر فيه عناصر ممزوجة من الخبرة والشباب وهي مباراة فارقة للطرفين وكل طرف سيسعى للفوز بها، وأنا لا أريد أن أضع ضغوطاً على اللاعبين وأطالبهم بأشياء كثيرة، وكل ما أرجوه منهم أن يستمتعوا بالمباراة وأجوائها، ولا ننسى ان لقب هذه البطولة يقود إلى التمثيل في البطولة الآسيوية مباشرة لذلك سنبذل كل ما في وسعنا للتتويج بها، وكما قلت مسبقاً وأكرره مرة أخرى: إن المباراة 90 دقيقة والحظوظ فيها متساوية، ولا يوجد أفضلية لشباب الأهلي على الظفرة الذي أرى أنه فريق جيد ولديه عناصر مميزة من اللاعبين وبالتأكيد لديهم طموح في الفوز بالكأس وعلينا أن نحترم طموحهم واللعب أمامهم بحذر وتركيز عال.

النهائي الرابع

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وعن شعوره بالوصول للنهائي الرابع خلال موسمين(نهائيان في كأس رئيس الدولة، ونهائيان في كأس الخليج العربي) قال أروابارينا: هو شعور هادئ وأهم شيء أن أنقل هذا الشعور بالهدوء والطمأنينة والمسؤولية للاعبين، كما أنني اكتسبت خبرات كثيرة من اللعب في النهائيات وكل ما أطلبه من اللاعبين المحافظة على تركيزهم طوال المباراة، مع علمنا التام بأن الرياضة فوز وخسارة وأتمنى ان يكون الفوز حليفنا في نهاية الأمر.

وعن هل كان يتوقع ان يصل فريقه إلى نهائيين خصوصاً ان البداية كانت متعثرة قبل ان يتولى المهمة بديلاً لتشيلي سييرا قال: عندما أتولى مهمة تدريب أي فريق يكون هدفي هو المنافسة على كل البطولات، والنتائج التي حققناها لم تكن بالصدفة وإنما نتاج مجهود متواصل من اللاعبين المميزين التي تضمهم القائمة ودعم الإدارة وتوفير الاحتياجات كافة، فالكل لديه الطموح والرغبة في الوصول لمنصات التتويج، وكل ما أطلبه من اللاعبين هو عدم الاسترخاء في المرحلة الأخيرة من الموسم واللعب بنفس الحماس والرغبة حتى النهاية.

حصاد أروابارينا مع شباب الأهلي