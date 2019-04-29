بايرن يتجنب الخسارة أمام نورمبرج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يستغل بايرن ميونيخ الخدمة التي قدمها لها شالكه بفوزه على بوروسيا دورتموند (2-4)، على أكمل وجه بعدما اكتفى بنقطة من مباراته ومضيفه المتواضع نورمبرج بالتعادل معه 1-1 في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني.

وكانت الفرصة قائمة أمام النادي البافاري لكي يقطع شوطاً مهما نحو لقبه السابع على التوالي من خلال الابتعاد عن دورتموند بفارق 4 نقاط قبل 3 مراحل على نهاية الموسم.

وفاجأ نورمبرج ضيفه البافاري العملاق بهدف في الدقيقة 48 عبر البرازيلي ماتيوس بيريرا، وتمكن جنابري، الذي دخل بداية الشوط الثاني بدلاً من توماس مولر، من إدراك التعادل، وكاد البديل الكندي الشاب ألفونسو ديفيس (18 عاما) أن يكلف بايرن غالياً جداً عندما تسبب في ركلة جزاء في الوقت القاتل بعد أن ضرب بكوعه النمساوي يورج مارجرايتر داخل المنطقة، لكن الحظ أسعف فريق كوفاتش لأن تيم ليبولد سدد الكرة في القائم الأيسر (1+90).