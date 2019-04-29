إسماعيل الحمادي: لن نفرط في تحقيق حلمنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

قال إسماعيل الحمادي لاعب شباب الأهلي وأحد أهم محاور الفريق في تعزيز القوة الضاربة الهجومية عن مباراة نهائي الكأس: «ندخل المباراة بمعنويات عالية وإصرار على تحقيق حلمنا بالعودة إلى دبي بالكأس الغالية لتكون أجمل الألقاب في خزينة النادي، وسنبذل قصارى جهودنا كلاعبين من أجل تقديم مباراة كبيرة تليق بنهائي أغلى البطولات وتحقيق الفوز الذي تنتظره جماهيرنا لنحتفل سوياً باللقب».

وأضاف: «فريقنا أصبح جاهزاً بدنياً وفنياً لخوض المباراة النهائية أمام الظفرة الليلة واستوعبنا خطة اللعب التي وضعها المدرب رودولفو أروابارينا صاحب الدور الكبير في تطور مستوانا وعودة فريقنا إلى سابق عهده كمنافس قوي على كل البطولات والألقاب، وقد فزنا بلقب كأس الخليج العربي الموسم الحالي».

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وعن المباراة قال: «سندخل المباراة ونؤدي بكل قوتنا من البداية للنهاية وسنخوضها منذ صافرة البداية بشعار لا استهانة بفريق الظفرة الذي تطور مستواه كثيرا وبالتأكيد سنحترمه في الملعب ونحاول الحد من خطورة محاولاته الهجومية فالجميع يعلم أن طابع مباريات الكؤوس خاصة النهائي يتسم دائما بالمفاجآت لذلك نعلم أن علينا الحذر من تلك المفاجآت، وبشكل عام لا يمكن لأحد أن يتوقع سيناريو معيناً في مباريات نهائي الكؤوس فلها حساباتها الخاصة دائما، ومن جهتنا كلاعبي شباب الأهلي جميعنا لدينا الحرص على عدم التفريط في اللقب الأغلى والذي يؤهلنا للعب في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة.

من جهة أخرى، حشدت رابطة جماهير نادي شباب الأهلي كل قواها للزحف خلف "الفرسان" ومؤازرتهم في ملعب استاد هزاع بن زايد في العين الذي سيكون مسرحاً لأحداث المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة الغالية، وتحلم جماهير "الفرسان" بلحظة حمل اللقب الغالي الذي يكتسب أهمية ومذاقاً خاصاً في نسخته الحالية حيث تصادف عام التسامح، علاوة على أن الفوز بها يعني أن شباب الأهلي لو فاز الليلة سينفرد بكونه الأكثر تتويجاً في التاريخ باللقب،كما ستكون صافرة نهاية المباراة حال فوزه بمثابة إعلان تأهله المباشر إلى النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا.

وعن دعم جمهور شباب الأهلي لفريقه كشف عبدالمجيد غانم رستم، منسق جماهير نادي شباب الأهلي عن الاستعدادات التي تمت لمؤازرة الفريق بقوله: نحن مستعدون من كافة الوجوه وجهزنا كل شيء للزحف خلف فريقنا ومؤازرته بكل قوتنا لمساعدة اللاعبين على تحقيق حلمنا بنيل شرف حمل لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تعد الأغلى ونحلم بلحظة التتويج التي نتمنى أن يكون فريقنا هو عريس الليلة، وقد أعددنا زفة لنعود من مدينة العين خلف باص اللاعبين بمسيرة حاشدة من ملعب المباراة حتى مقر النادي في النهدة».وعن مجريات نقل الجمهور قال: جهزنا 12 باصاً لتكون بمثابة جسر بري لنقل جمهور النادي من جميع إمارات الدولة وستتحرك الباصات في الرابعة عصراً وفق التوقيت المحدد، وستتحرك من مقر نادي شباب الأهلي بالنهدة، ومقر النادي بالممزر، والنادي العربي بأم القيوين، ونادي الشارقة - الحزانة، ونادي الإمارات - رأس الخيمة، وسنقوم بتزيين الملعب بالأعلام التي أعددناها خصيصا للمناسبة، كما سنقوم بتوزيع الكابات والشالات على جمهور النادي الذي سيظهر بصور مشرفة في المدرجات».

وأضاف رستم: «نأمل من إدارة استاد هزاع بن زايد مساعدتنا في إدخال الأعلام إلى المدرجات خاصة أن جمهور نادينا عرف عنه الالتزام بالسلوك الحضاري ونعد بتشجيع مثالي يليق بالمباراة النهائية للكأس الغالية والسلوك الرياضي الحضاري المعروف عن جماهير كرة القدم بالإمارات، كما نتمنى من لاعبي فريقنا بذل قصارى جهودهم من أجل تقديم مباراة كبيرة والفوز والعودة باللقب لإسعادنا، فهذه البطولة بالذات تمثل بالنسبة لنا الشيء الكثير لأنها نهائي أغلى البطولات والألقاب العزيزة على قلوبنا حيث تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة العزيز على قلوبنا».