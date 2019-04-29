شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي تاريخي لأغلى الكؤوس الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يشهد استاد هزاع بن زايد في السابعة و45 دقيقة نهائي أغلى البطولات، كأس صاحب السمو رئيس الدولة حين يلتقي شباب الأهلي والظفرة من أجل انتزاع لقب المسابقة الغالية على كل القلوب.

ويمني الفريقان النفس بالوصول إلى منصة التتويج والفوز باللقب الغالي، في نهائي سيشهد أول تواجد للظفرة في النهائي، ولشباب الأهلي أيضاً، لكن بحلته الجديدة بعد الدمج.

يتطلع شباب الأهلي إلى التتويج بلقب المسابقة الغالية ليكون الإنجاز الثاني للفريق بعد فوزه الشهر الماضي بلقب كأس الخليج العربي على حساب الوحدة.

أما فارس الظفرة فسيبحث عن كتابة اسمه في سجلات ذهب المسابقة في أول نهائي في تاريخ الفريق الذي تأسس قبل 19 عاما، وحفر اسمه على كأس البطولة الغالية باعتباره الفريق الثالث عشر الذي ينال الكأس.

أوراق قوة

ويريد شباب الأهلي انتزاع اللقب الأول في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تحت المسمى الجديد.

وجاء تأهل شباب الأهلي إلى النهائي مستحقاً، بعدما سجل «الفرسان» 9 أهداف في المباريات الثلاث التي لعبها في المسابقة، بواقع ثلاثية في الدور ال16، وهدف في الدور ربع النهائي، وخماسية في المربع الذهبي.

وشهد مستوى شباب الأهلي تحسناً لافتاً في الجزء الثاني من الموسم الحالي، حيث لم يعرف طعم الهزيمة في عام 2019 سوى مرتين في الدوري، كانت الأولى أمام الشارقة، والثانية أمام الوحدة، ما قلص من فرص الفريق في الصراع على الدرع. ويعول شباب الأهلي في مباراة اليوم على خبرة القائد ماجد ناصر الذي سيتولى حراسة المرمى، أملاً في الذود عن عرين الفريق، من أجل الوصول إلى منصة التتويج، بعدما لعب دوراً مؤثراً في الدور ربع النهائي، حين تألق في صد ركلات الترجيح أمام النصر.

وتتمثل خبرة شباب الأهلي في الرباعي الدفاعي، مع تواجد وليد عباس وعبد العزيز هيكل، بينما ستبقى الخيارات الأخرى رهن رؤية المدرب الأرجنتيني أروابارينا.

أما على مستوى وسط الميدان، فيتمنى المدرب أن يتمكن من إشراك ماجد حسن نسبة لأهمية تواجد اللاعب في التشكيل الأساسي، وإن كان يمتلك قائمة من البدلاء قد تساعده على تعويض غياب ماجد، خاصة في ظل تواجد عبد الله النقبي الذي بلغ نهائي الموسم الماضي مع الإمبراطور، علماً أن اللاعب بدأ رحلته مع التألق مع الظفرة قبل أن يدافع عن ألوان الوصل على سبيل الإعارة.

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ويأمل المدرب الأرجنتيني أروابارينا أن يظهر مواطناه ايميليانو ودياز بصورة تليق بقدراتهما، وأن يسهما في صناعة الفارق الفني فوق المستطيل الأخضر، بينما سيبقى البرازيلي لوفانور الورقة الرابحة من أجل اختراق دفاع المنافس، خاصة بعدما نجح اللاعب في تسجيل 10 أهداف في مسابقة الدوري (حتى قبل الجولة 22).

ويمتلك المدرب الأرجنتيني فرصة إشراك أحمد خليل كلاعب رأس حربة، إلى جانب تواجد المشاكس إسماعيل الحمادي، بينما قد يحتفظ باللاعب الأكوادوري أيوفي كورقة رابحة على الدكة، بعدما اثبت فعاليته وتميزه في نهائي كأس الخليج العربي حين شارك بديلاً ليسجل ثنائية منحت الفريق اللقب الأول في عصر ما بعد الدمج.

النهائي الأول

يخوض الظفرة النهائي الأول في المسابقة الأغلى بحثاً عن الظفر بالكأس الغالية على كل القلوب، وإن كانت كل الترجيحات تضع شباب الأهلي كمرشح أول للصعود إلى منصة التتويج.

ويريد الظفرة الذي سيكون الفريق الثالث عشر الذي يسجل تواجده في المباريات النهائية في مسابقة الكأس، أن ينال اللقب، وتكرار مشهد الفرق التي سجلت حضوراً أول ونالت اللقب.

ويعاني الظفرة من غياب النجم البرازيلي دييغو المصاب، في الوقت الذي سيكون الرهان الهجومي كبيراً على تألق البرازيلي رومولو الذي تألق في النصف الثاني من الموسم، ليصبح هداف الفريق الأول في مسابقة دوري الخليج العربي.

ويمثل الحارس خالد السناني مصدر الثقة قياساً إلى خبرته في حراسة العرين، بينما يتولى عبد الله الرفاعي ضبط الإيقاع الدفاعي مع المغربي أمين العطوشي وعبد الرحمن يوسف وسلطان السويدي.

ويدرك الفريق أنه يحتاج إلى دور أكثر تميزاً وخطورة من الأوروغوياني ميليسي، بينما يبقى خالد باوزير وسهيل المنصوري مكامن الخطر من أجل اختراق دفاع الفرسان، وتعبيد الطريق أمام البرازيلي رومولو من أجل زيارة الشباك.

ويفتقد الفريق خدمات راشد مهير الموقوف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في الدور نصف النهائي أمام الشارقة.

ويمتلك المدير الفني الصربي رازوفيتش العديد من الأوراق التكتيكية في تشكيلته، خاصة مع تواجد إبراهيم سعيد وخالد بطي وخالد الدرمكي، إلى جانب المخضرم سعيد الكثيري الذي اثبت فعاليته في كل مشاركة له مع الفريق سواء حين يقرر المدرب الدفع به أساسياً، أو من على دكة البدلاء.