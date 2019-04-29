السناني: الظفرة سيفوز في الوقت الأصلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر خالد السناني حارس الظفرة عن سعادته بوصولهم لمباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأول مرة في تاريخ النادي، وعن رغبتهم الكبيرة في حصد لقب أغلى البطولات. وقال: «المباراة ستكون صعبة للطرفين، ومن جانبنا نحن أكملنا جاهزيتنا التامة لأداء مباراة قوية أمام منافس ليس سهلاً ومتمرساً على التواجد في المباريات النهائية،نأمل أن يحالفنا التوفيق أمامه، ونؤدي مباراة جيدة».

وتابع: «في البداية لم نخطط للمنافسة على أي لقب محلي، ولكن مع بداية الدور الثاني والفوز في مباراتين متتاليتين زاد الطموح وكبر الأمل عند كل اللاعبين؛ لذلك علينا أن نبذل أقصى ما عندنا للفوز بهذه البطولة الغالية، ونكتب تاريخاً جديداً لنادي الظفرة».

وحول الترشيحات التي تصب في مصلحة شباب الأهلي باعتباره الأكثر خبرة ووصولاً إلى المباريات النهائية قال السناني: «بالطبع شباب الأهلي فريق كبير ويضم عناصر تتمتع بالخبرة، مقارنة معنا، ولكن هي كرة قدم وتلعب لمدة 90 دقيقة، وهي فرصة ثمينة لنا وسنقاتل من أجل الفوز بلقبها».

وأشار إلى أن المباراة لن تذهب لركلات الترجيح وسيحسمها الظفرة في الوقت الأصلي.