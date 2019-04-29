شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل إدارة مؤسسة الفيكتوري بإضافة عضوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم 2 لسنة 2019، بشأن تعديل واستبدال أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري الرائدة في عالم الرياضات البحرية.
ونص القرار على تعيين سعيد خليفة عبدالله المري عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري، وذلك بدلاً من علي خليفة القامة المهيري، وكذلك تعيين علي خليفة علي القيزي الفلاسي عضوا في مجلس الإدارة بدلا من ناصر محمد الشعّالي.
ونص القرار على أن تكون مدة العضوين الجديدين للمدة المتبقية للعضوية في مجلس الإدارة المشكل بموجب القرار رقم (2) لسنة 2017 الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحدد مدة عمل المجلس لأربع سنوات قابلة للتمديد، كما نصّ القرار الصادر في 2017 على أن يضم مجلس الإدارة رئيساً ونائباً للرئيس و3 أعضاء، وأن يحلّ مجلس دبي الرياضي محل رئيس المؤسسة في كل الصلاحيات.
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