محمد مرزوق: الخبرة وحدها لا تكفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح مدافع شباب الأهلي محمد مرزوق أن المباراة لن تكون سهلة لهم كما صورها البعض، فالمنافس لديه رغبة كبيرة في التتويج، كما أن الخبرة وحدها لا تكفي للفوز بالبطولة، والحظوظ متساوية.

وقال محمد مرزوق: مباراة الكؤوس لا يوجد فيها تعويض وتحمل الكثير من المفاجآت فهي مواجهة من 90 دقيقة تكون الحظوظ فيها متساوية، والمنافس تطور كثيراً منذ الدور الثاني في دوري الخليج العربي ويجب أن نأخذ حذرنا منه، ونتمنى في النهاية أن تكون الكأس الغالية من نصيبنا ونحقق لقبنا الثاني في الموسم بعد كأس الخليج العربي.

وعن الخبرة التي يتمتعون بها مقارنة بالمنافس الذي يصل لأول مرة لنهائي الكأس قال مرزوق: الخبرة تلعب دوراً كبيراً في المباريات النهائية ولكنها لا تكفي وحدها لكي تمنحك اللقب. لا بد من العزيمة والإصرار والرغبة في الفوز،وهو ما سنعمل من أجله.