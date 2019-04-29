«تيفو» ظفراوي وجوائز قيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقد أعدت جماهير فارس الظفرة «تيفو» كبيراً حرص الجميع على المشاركة في إعداده مع الشركة المنفذة، وفضل مسؤول جماهير الظفرة الكشف عن التيفو مع انطلاق المباراة النهائية.

كما أكد الجميع الجاهزية والتأهب للتحرك من نادي الظفرة إلى مدينة العين بمجموع 40 باصاً وعدد من السيارات الخاصة.

كما أعلن نادي الظفرة عن جوائز لجمهور الفريق الذي سيحضر مباراة نهائي كأس رئيس الدولة والجوائز هي 20 تذكرة سفر والجهات المحددة هي السعودية «للعمرة» ومصر وأذربيجان والبوسنة وصربيا.

كما أعلن قطب النادي سعيد سهيل الزروعي عن تقديمه عدداً من الجوائز العينية القيمة لجمهور الظفرة الذي سيتواجد في مدرجات استاد هزاع بن زايد بمدينة العين دعماً للفارس في تحقيق حلمه ونيل اللقب الغالي.