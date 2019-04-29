رازوفيتش: وجودنا في النهائي ليس صدفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الصربي فواك رازوفيتش، مدرب الظفرة، أن فريقه جاهز من كافة النواحي البدنية والنفسية والتكتيكية لأداء مباراة جيدة المستوى تكفل لهم التتويج باللقب الأول وكتابة تاريخ جديد لنادي الظفرة.

قال رازوفيتش في المؤتمر الصحفي: بالطبع نحن سعداء بأن نكون أحد طرفي المباراة النهائية في أغلى البطولات، وبالتأكيد وجودنا في النهائي لم يأت بالصدفة، وإنما نتاج عمل ومجهود ساهم فيه الجميع، وقد أكملنا استعداداتنا لهذه المباراة وسنبرهن عن جاهزيتنا بنسبة 100% في أرضية الميدان من خلال الأداء واللعب بروح قتالية بجانب التركيز العالي، وأنا كمدرب لهذا الفريق فخور جداً بوصول اللاعبين إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة والوجود في المحطة الأخيرة للكأس، وأتمنى أن نترجم كل عملنا وتحضيرنا السابق داخل المستطيل الأخضر ونحصل على الكأس الغالية.

وحول المنافس الذي يمتلك مجموعة من العناصر المميزة، ويدخل كل مباراة بتشكيلة مختلفة قال رازوفيتش: بالتأكيد نحن نحترم المنافس الذي أعرف عنه كل شيء، وعن لاعبيه وعن الطريقة التي يلعب بها، وهو منافس قوي قدم مستويات رائعة في الفترة الماضية، ولكن كما ذكرت لكم فقد جهزنا أنفسنا لكل الاحتمالات المتوقعة في مثل هذه المباريات النهائية، وهو ما سترونه في أرضية الميدان وعلينا أن نبرهن أننا قادرون على تحقيق الفوز باللقب.

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وحول غياب راشد مهير للإيقاف والبرازيلي دييغو ريناتو بداعي الإصابة ومدى تأثيرهما في الفريق قال مدرب الظفرة: بالتأكيد هما لاعبان مهمان في قائمتي، ولكن الفريق أدى المباراتين السابقتين من دونهما، وأعتقد أن كل لاعب قدم أفضل ما لديه لن تكون هناك أي مشكلة سواء في الغائبين أو أي شيء آخر.

حصاد رازوفيتش مع الظفرة

لعب: 31 مباراة، فاز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 13 مباراة.

سجل فريقه 44 هدفاً، واستقبلت شباك فريقه 49 هدفاً.. شباك نظيفة في 7 مباريات.