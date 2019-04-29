نهائي ثانٍ وحلم أول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحلم المدربان الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب فريق شباب الأهلي والصربي رازوفيتش المدير الفني لفريق الظفرة بانتزاع اللقب الغالي اليوم. ويخوض المدربان النهائي الثاني على التوالي لهما في مسابقة الكأس، وقاد الأرجنتيني أروابارينا فريق الوصل إلى نهائي المسابقة التي تحمل أغلى الأسماء، حين واجه العين قبل أن يخسر بهدفين مقابل هدف، ليضيع فرصة كبيرة من أجل قيادة الفريق الأصفر إلى منصات التتويج.

وعاد رودولفو لقيادة شباب الأهلي بعد بداية الموسم الحالي، حين تولى المهمة خلفا للتشيلي سييرا، لينجح في الفوز مع الفريق بلقب بطولة كأس الخليج العربي على حساب الوحدة (بعدما كان قد خسر نهائي الموسم الماضي مع الوصل أمام نفس المنافس)، ليعود ويكرر مشهد التأهل إلى نهائي الكأس مع الفرسان.

أما المدرب الصربي رازوفيتش، فقد تولى تدريب الفريق بداية الموسم الحالي، ونجح في تحقيق إنجاز بلوغ الفريق النهائي الأول في تاريخه.

وستكون هذه المباراة النهائية الثانية على التوالي التي يقود بها المدرب الصربي فريقاً يتولى قيادته، بعدما أشرف الموسم الماضي على تدريب الفيصلي السعودي ليبلغ المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث خسر النهائي أمام اتحاد جدة .