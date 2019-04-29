لقب «البريميرليج» يقترب من سيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطا مانشستر سيتي خطوة إضافية نحو الاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الإنجليزي بفوزه الصعب على مضيفه بيرنلي 1-صفر في المرحلة ال36، التي شهدت عودة تشيلسي بنقطة ثمينة من ملعب مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1،وخسارة ثالثة توالياً لأرسنال عندما سقط أمام ليستر سيتي صفر-3.

ورفع سيتي رصيده إلى 92 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة على ليفربول قبل نهاية البطولة بمرحلتين، ويلتقي سيتي في مباراتيه الأخيرتين على ملعبه مع ليستر سيتي وخارج أرضه مع برايتون، فيما يحل ليفربول ضيفاً على نيوكاسل ثم يستضيف ولفرهامبتون.

Advertisements

واستحوذ سيتي الذي خاض المباراة في غياب لاعبي خط الوسط البلجيكي كيفن دي برين والبرازيلي فرناندينيو المصابين، على الكرة بنسبة كبيرة لكن الانتقال من الدفاع إلى الهجوم افتقد إلى السرعة وبالتالي لم يجد سهولة في اختراق خط دفاع بيرنلي الصلب.

وجاء الفرج لمانشستر سيتي عندما رفع البرتغالي برناردو سيلفا كرة داخل المنطقة سيطر عليها أغويرو وسددها، فأبعدها المدافع مات لوتون من على خط المرمى، لكن تكنولوجيا خط المرمى أشارت الى أن الكرة تعدت الخط بثلاثة سنتميترات، ليفتتح سيتي التسجيل (63). ورفع أغويرو رصيده إلى 20 هدفا في الدوري المحلي هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني وراء مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح.

وبالنسبة لصراع دوري أبطال أوروبا بقي تشيلسي رابعاً برصيد 68 نقطة مقابل 66 لأرسنال و65 لمانشستر يونايتد.