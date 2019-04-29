شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج النادي الاهلي للاحتفال بـ"شم النسيم" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد النادي الأهلي برنامجا للاحتفال بأعياد شم النسيم اليوم الاثنين في كافة فروع النادي، حيث تم وضع ترتيبات عديدة تضمن العديد من الفقرات الفنية والغنائية وعروض الأطفال ، لتلبية رغبات أعضاء النادي، بالإضافة إلى فقرات خاصة بالأطفال مثل مهرجان الألوان وعروض السيرك، وذلك في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

وتبذل الإدارة التنفيذية جهودا مكثفة؛ من أجل الاحتفال بأعياد شم النسيم؛ انطلاقا من مشاركة الأعضاء في المناسبات المختلفة، حيث تم تنويع الاحتفالات في كل فرع من فروع النادي مراعاة لرغبات الأعضاء، وتتضمن الاحتفالات في مقر النادي بالجزيرة إقامة مهرجان الألوان للأطفال11 صباحا، ومهرجان آخر الكبار من الساعة 2ظهراً.

كما سيتم تنظيم حفل الأطفال من الساعة 2 ظهرا بالحديقة الرئيسية، وإقامة حفل غنائي للفنانة شذى في تمام الساعة 5:30 مساء، ويلي ذلك فقرة لفرقة فنون شعبية وتنورة، على أن يكون هناك حفل غنائي للفنان محمد رشاد بداية من السابعة والنصف مساءً.

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أما فرع مدينة نصر، فيشهد إقامة حفل للأطفال وفنون شعبية وتنورة وأغانٍ شبابية للنجوم رامي رفعت، وسماح سعيد، وكذلك نجوم دار الأوبرا المطرب محمد حسن والمطرب نهاد فتحي، وفرقة ليالي الشرق بقيادة الفنان رائد بسام، حيث تقام الاحتفالات من الساعة 11صباحا وحتى 8مساءً.

ويستعد فرع النادي بالشيخ زايد لاستقبال احتفالات شم النسيم من خلال برنامج يشمل إقامة ورشة فنيه للأطفال من العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا، وفقرة غنائية للفنان طلعت عطية من 12 ظهرا إلى 1 ظهراً.

ويلي ذلك «شو أطفال» وفقرات سيرك والتنورة والساحر وفقرات مطبخ صيني والتوازن حتى الخامسة مساءً، ويقام بعد ذلك حفل غنائي من 6- 8 مساءً للفنان محمد شاهين، والفنانة ياسمين نيازي.