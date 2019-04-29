شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولي لليد يستقبل رئيس الاتحاد العربي بالقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل اليوم الأثنين ، الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد محمد المنيع رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد والوفد المرافق له وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم بمقر الاتحاد الدولي بالقاهرة.

يضم وفد الاتحاد العربي هشام نصر نائب رئيس الاتحاد العربي وعبدالله العليان امين عام الاتحاد وعفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحاد العربي وناصر السقا مدير الاتحاد.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع طلب الاتحاد العربي أن تكون جميع دراسات المدربين والحكام والمراقبين تحت رعاية وإشراف الاتحاد الدولي وضمن اجندته وأيضا عدد من الموضوعات الهامة التى سيتم مناقشتها.

وسيحضر الاجتماع من جانب الاتحاد الدولي امال خليفة مديرة الاتحاد والألماني ديترتش شابيتا رئيس لجنة المدربين.