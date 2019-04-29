شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كهربا يستعيد ذاكرة الأهداف بعد 70 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك، ذاكرة التهديف بعدما احرز هدف الأبيض الوحيد فى مرمى النجم الساحلى فى الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، وذلك بعد غياب 70 يومًا منذ أخر هدف أحرزه فى مرمى إنبى فى الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت الفريقين يوم 17 فبراير الماضى. محمود كهربا فقد شارك مع الزمالك فى 41 مباراة بواقع 23 مباراة بالدورى و11 مباراة بالكونفدرالية و4 مباريات بالبطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، فيما أحرز 10 أهداف بالدورى وهدفين فى الكونفدرالية. Advertisements

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