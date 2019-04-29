شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المصورون يبعثون برسالة خاصة للاعبى الأبيض فى مباراة الزمالك والنجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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بعث المصورون الصحفيون- الذين قاموا بتغطية مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى الدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب- برسالة للاعبى النادى الأبيض، ردا على الاعتداء على زميلهم فى مباراة الزمالك وبيراميدز من خلال التقاط صورة تذكارية لهم.

وكان الزميل المصور الصحفى بجريدة المصرى اليوم عبد الرحمن جمال قد تعرض لاعتداء من اثنين من لاعبى فريق نادى الزمالك وطبيبه وأحد إدارييه وأحد عامليه أثناء تأديته لعمله فى تغطية مباراة فريقى الزمالك وبيراميدز والأحداث التى تلتها وأوضح رئيس الزمالك أنه قام بمعاقبة المتجاوزين فى تلك الواقعة.