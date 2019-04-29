شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يعسكر فى السويس استعدادًا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه اليوم الاثنين، فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى، لمدينة السويس لدخول معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، غدًا الثلاثاء على ستاد الجيش بالسويس، فى إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل جونيس إقامة معسكر مغلق بالسويس لمدة 24 ساعة قبل مواجهة المصرى البورسعيدى من أجل فرض حالة من التركيز على اللاعبين، خاصة وأن دجلة يهدف لتحقيق نتيجة ايجابية لمواصلة صحوته بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثية نظيفة، والوصول للمنطقة الدافئة بجدول الدورى.

ويحتل دجلة المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة، فيما يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 46 نقطة.