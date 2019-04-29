شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يعسكر فى السويس استعدادًا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه اليوم الاثنين، فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى، لمدينة السويس لدخول معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، غدًا الثلاثاء على ستاد الجيش بالسويس، فى إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وفضل جونيس إقامة معسكر مغلق بالسويس لمدة 24 ساعة قبل مواجهة المصرى البورسعيدى من أجل فرض حالة من التركيز على اللاعبين، خاصة وأن دجلة يهدف لتحقيق نتيجة ايجابية لمواصلة صحوته بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثية نظيفة، والوصول للمنطقة الدافئة بجدول الدورى.
ويحتل دجلة المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة، فيما يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر دجلة يعسكر فى السويس استعدادًا لمواجهة المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.