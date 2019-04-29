سوبر كورة.. الزمالك يهزم الأهلى 5 / 1 بمختلف الألعاب فى 15 يوما فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما ينتظر جمهور الكرة المصرية مباراة القمة التى تجمع بين الأهلى والزمالك، خاصة أنهما الفريقان الأكبر شعبية على مستوى الوطن العربى والأفريقى، حيث إن خلال الفترة الأخيرة التقى الفريقان عدة مرات على مستوى مختلف الألعاب والرياضات وهو ما شهد تفوق واضح للقلعة البيضاء خلال 15 يوما فقط.

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