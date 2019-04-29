كاميرا سوبر كورة.. غرائب وطرائف الكرة المصرية بطلها "كلب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة" لقطة طريفة بطلها كلب اقتحم إحدى مباريات الكرة المصرية، فى مشهد لن تراه إلا فى ملاعبنا، مما أثار سخرية الجماهير واللاعبين، وحكم المباراة الذى اضطر لإيقاف اللقاء أكثر من مرة.

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