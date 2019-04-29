شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع النجم الساحلى فى عدد الانتصارات بعد فوز برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر مباراة اليوم بين الزمالك والنجم الساحلى هى السابعة التى تجمع الفريقين فى تاريخهما الأفريقى، بعدما التقوا فى 3 مباريات فى الكونفدرالية ومباراتين فى دورى أبطال أفريقيا ومباراتين فى كأس الاتحاد الأفريقى، فاز النجم فى 3 مواجهات والأبيض فى مثلهما بينما تعادلا فى مباراة واحدة.

أكبر فوز حققه الزمالك على النجم الساحلى كان فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية بثلاثة أهداف دون رد، فيما تلقى الأبيض أكبر هزيمة من النجم بنتيجة 5 / 1 فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية عام 2015.

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وبفوز الزمالك اليوم على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف سجله كهربا فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، تساوى الفريقان فى عدد الانتصارات بالمواجهات بينهما.