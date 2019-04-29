موعد مباراة أياكس وتوتنهام القادمة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة| تفاصيل مباراة توتنهام...

موعد وتفاصيل مباراة أياكس وتوتنهام القادمة، في مباريات الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، هو ما تبحث عليه الجماهير العالمية في الفترة الحالية، خصوصا أنا موعد مباراة توتنهام وأياكس القادمة، هي مباراة تجمع بين فريقين من أبرز مفاجئات دوري الأبطال في الموسم الحالي، حيث اياكس الهولندي تغلب على يوفنتوس في الدور الماضي، وقبلها على ريال مدريد، وفي المقابل توتنهام أخرج في دور الماضي، المان سيتي، وفي الأسفل ستجدون موعد وتوقيت مباراة أياكس وتوتنهام القادمة.

موعد مباراة أياكس وتوتنهام القادمة

موعد مباراة توتنهام الإنجليزي وأياكس الهولندي القادمة في دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2019، سيكون يوم الثلاثاء الموافق ل 30 أبريل 20196، وستنطلق مشاهدة مباراة أياكس وتوتنهام مباشرة، إبتداء من الساعة السابعة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة بتوقيت مصر المحلي، وفي العاشرة من ليلة يوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مباراة توتنهام واياكس

القناة الناقلة لمباراة أياكس وتوتنهام مباشرة يوم الثلاثاء 30-4-2019، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق على المباراة، أولا المعلق رؤوف خليف، على القناة الصوتية الأولى، وعلى القناة الصوتية الثانية، سيتواجد في التعليق المعلق حفيظ الدراجي.

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