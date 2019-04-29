فان ديك أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز

فاز فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج هذا الموسم، وذلك عقب حصوله على اعلي نسب تصويت.

حيث تصارع 6 لاعبين على خلافة النجم المصري محمد صلاح بالفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، وهم فرجيل فان ديك ورحيم سترلينج وبيرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو وساديو مانى وإيدين هازارد نجم تشيلسى.

وصوتت الجماهير لفان ديك ليكون أفضل لاعب في إنجلترا ، والذي حقق نسبة تصويت عالية من “بي بي سي” بنسبة بلغت لـ56% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل مدافع ليفربول على رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الذي جاء وصيفا بنسبة 26%، وهيونج مين سون من توتنهام الذي جاء ثالثا بنسبة 6%.

وجاء التشكيل المثالية كالآتي:

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حراسة المرمى: ايدرسون “مانشستر سيتي”

خط الدفاع: أندرو روبرتسون “ليفربول”، فيرجيل فان دايك “ليفربول”، ايمريك لابورت “مانشستر سيتي، ألكسندر أرنولد “ليفربول”.

خط الوسط: فيرناندينيو “مانشستر سيتي” ،بول بوجبا “مانشستر يونايتد”، بيرناردو سيلفا “مانشستر سيتى” .

خط الهجوم: رحيم سترلينج “مانشستر سيتي”،وساديو مانى “ليفربول”،و سيرجيو أجويرو “مانشستر سيتى” .