موعد مباراة برشلونة وليفربول القادمة في دوري الأبطال| توقيت مباراة ليفربول وبرشلونة المقبلة

إليكم موعد مباراة برشلونة وليفربول القادمة، والتي تأتي في جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وموعد مباراة ليفربول وبرشلونة القادمة، يستقبل من خلالها برشلونة ليفربول على أرضية ملعب الكامبنو في مقاطعة كتالونيا، في مباراة الذهاب،الذي يبحث من خلالها كل فريق على تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل الاقتراب بشكل نسبي من التأهل إلى موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، قبل موعد مباراة العودة على أرضية ملعب الأنفيلد.

موعد مباراة برشلونة وليفربول القادمة

موعد مباراة برشلونة وليفربول القادمة في مباريات نصف نهائي دوري الأبطال،سيكون يوم الأربعاء الموافق ل فاتح مايو/ماي 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة الأربعاء،في تمام الأوقات التالية في الأسفل.

الموعد البلد 19.00 بتوقيت غرينتش ولندن 20.00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر 21.00 بتوقيت مصر والسودان 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد ودمشق 23.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

القنوات الناقلة لموعد مباراة برشلونة وليفربول مباشرة

القنوات الناقلة التي ستعرض موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليفربول، في ذهاب مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في القارة الأوربية ستكون هي مجموعة قنوت بي إن سبورت الرياضية، وستعرض المباراة على قناة bein hd 1، وخصصت القناة معلقين من اجل التعليق على لعبة برشلونة وليفربول، وهما كل من المعلق يوسف سيف، على القناة الصوتية الأولى، وعلى القناة الصوتية الثانية سيتواجد المعلق علي محمد علي، ومن هنا تجدون تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا.

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