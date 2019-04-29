محمد صلاح يهنئ فان دايك بعد فوزه بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

كتب: محمد معتز صلاح الدين هنأ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، زميله فيرجيل فان دايك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم الحالي. وتم أختيار فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة الأتحاد الإنجليزي

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