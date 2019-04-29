فان دايك يحصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا

أحمد هاني
حصد الهولندي فان دايك لاعب ليفربول رسميًا جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، باختيار رابطة رابطة اللاعبين الإنجليزية، في الحفل المقام حاليًا في "لندن".
وتنافس 6 لاعبين على خلافة النجم المصري محمد صلاح فى الفوز بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، وهم فيرجيل فان ديك وبرناردو سيلفا ورحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو وساديو مانى وإيدين هازارد نجم تشيلسى.
وكان الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول توج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا للموسم الحالي، من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
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