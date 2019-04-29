الزمالك: الأهم في لقاء العودة أمام النجم عدم استقبال أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن مواجهة النجم الساحلي كانت صعبة، في ظل امتلاك الفريق الخصم الكثير من الخبرة في مثل هذه المباريات الحاسمة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مقلقًا على حساب فريق النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية.

هدف الزمالك الوحيد جاء عن طريق لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" ليصبح الأبيض في حاجة لنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير في موقعة الإياب والمقرر لها الأحد المقبل، في المقابل يتطلب على الفريق الساحلي الفوز بنتيجة (2-0) للوصول للمباراة النهائية.

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وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" كنت اتمنى تسجيل أكثر من هدف في مواجهة الذهاب أمام النجم الساحلي، لتسهيل مهمة العودة في تونس".

وأضاف:" النجم الساحلي فريق منظم ومحترم، والأهم في مباراة العودة عدم استقبال شباك الزمالك أهداف".

وأوضح، أنه أبلغ لاعبي الزمالك بعد المباراة، بضرورة اغلاق صفحة لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي والتركيز في العودة لضمان التأهل للنهائي".

وأتم: " دورنا في الفترة المقبلة أن نظل مستعدين ذهنيًا ونفسيًا ونستعد لفريق يملك خبرات ولاعبين دوليين كبار".