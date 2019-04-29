حارس يد الزمالك يوضح لـ"الخليج 365" كواليس رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- جهاد عرابي:

أكد محمد علي حارس مرمى فريق كرة اليد في نادي الزمالك، أن رحيله عن الأهلي وعودته للقلعة البيضاء كان القرار الصحيح الذي تم إتخاذه من جانبه.

وأشار علي في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن الزمالك استحق التتويج بطلًا للدوري المصري على حساب الأهلي، لافتًا إلى أنه كان يلقى معاملة جيدة أثناء تواجده في القلعة الحمراء من قبل.

وتوج الزمالك بطلًا للدوري المصري لكرة اليد بعدما تفوق على الأهلي في المباراة الأخيرة بالمسابقة، والتي أقيمت مساء أمس، الأحد.

وبدأ حارس الزمالك تصريحاته قائلًا: "فريقنا والأهلي يعلمون طريقة لعب بعضهما البعض جيدًا، خاصة بعد لقاء السوبر الأفريقي منذ فترة قريبة، ولذلك قمنا بتغير طريقتنا".

وأكمل: "يحيى الدرع خاض لقاء ختام الدوري بعدما قام بإجراء جراحة في يده تسببت في 25 غرزة، وهو شيء رائع يجب أن يلقى التحية عليه".

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وأضاف: "كرة وسام نوار ولحظة طرد محمد إبراهيم من الأهلي كانتا نقطتي التحول في اللقاء".

وأوضح: "زميلي فلفل كان سببًا في نجاحي بالتصدي لست كرات خلال اللقاء، وأبلغني بطريقة التصدي لهم، وجود حارسين جيدين مع الفريق يتسبب في نجاحات رائعة".

وعن تواجد حمادة الروبي في الجهاز الفني للزمالك، فقال: "الأمر أحدث فوارق جيدة بالنسبة لنا، ومعي تحديدًا، لديه خبرة كبيرة، علمت ببدايتي للمواجهة منذ يومين وقام بتجهيزي لها بشكل رائع".

وعن فترة تواجده مع الأهلي: "كنت ألقى معاملة جيدً، ولكن كنت دائمًا أشعر بكوني منتمي للزمالك، ولذلك عودتي للقلعة البيضاء كانت تصحيح لخطأ رحيلي".

واختتم: "عودتي كانت سببًا في رجوعي لمستواي، من الطبيعي ألا يتقبلني الفريق في البداية وكان لدي العديد من الأخطاء، وهذا وارد لكنني نجحت في إثبات جدارتي".