حوار.. ممدوح هاشم يتحدث لمصراوي عن أسباب تفوق الزمالك وتراجع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- جهاد عرابي:

وجه محمد ممدوح هاشم لاعب نادي مونبيليه الفرنسي لكرة اليد، والزمالك سابقًا، عدد من الرسائل للاعبي الفريق الأبيض بعد التتويج بلقب الدوري المصري على حساب الأهلي.

يلا كورة أجرى حوارًا مع هاشم، حيث تحدث خلاله عن أسباب تفوق الزمالك خلال المواجهة، وتراجع أداء الأهلي في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أفضل اللاعبين في اللقاء.

* هل توقعت تفوق الزمالك؟

- كنت متوقع تفوق الزمالك خلال المباراة، ذلك ليس لكوني انتمي للفريق ولكن لأنه أفضل حاليًا بالإضافة إلى انخفاض مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة.

* ما أسباب توقعك؟

- الأهلي عانى في البطولة الأفريقية وكذلك أثناء خسارته أمام الجزيرة قبل مواجهة الزمالك، مما أدى إلى وجود حالة عصبية لدى اللاعبين بعكس الزمالك الذي كان في حالة هدوء.

* ما هي مشكلة الأهلي؟

- هناك مشكلة في الأهلي خاصة خلال آخر 15 دقيقة في المباريات وهي الأهم بأي مواجهة، وظهرت أمام الزمالك أيضًا.

* برأيك.. من الأفضل بين لاعبي الزمالك؟

- أرى أن يحيى خالد ويحيى الدرع كانوا الأكثر تأثيرًا من جانب لاعبي الزمالك، خاصة الأخير فمثلًا في مباراة السوبر كان الأبرز دفاعيًا وهجوميًا.

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* وماذا عن دور حسن يسرى مع الفريق؟

- حسن يسري كذلك يمتلك عقلية رائعة ومن أفضل ممن تعاملت معهم، وكذلك حمادة الروبي لا يختلف كثيرًا، وجودهما مع الفريق مؤثر للغاية إيجابيًا.

* رسالتك لأحمد الأحمر؟

- مهما تحدثت عن أحمد الأحمر فلن أوفيه حقه، لا أعلم سبب عدم مشاركته أمام الأهلي، خاصة أن مباراة السوبر الأخيرة كان هو السبب الرئيسي للفوز بها.

* وماذا عن عدم الاعتماد عليه؟

- وجود الأحمر حتى وإن كان على مقاعد البدلاء يكون عنصر قوة للفريق، وكذلك يقوم بمنح تعليمات للاعبين بشكل مستمر مع يسرى والروبي.

* ما رأيك في تألق محمد علي؟

- محمد علي كان رائع وأظن أنه كان سببًا كبيرًا في الفوز، حتى وإن كان دفاع الزمالك جيدًا ولكنه نجح في التصدي لعدد كبير من الفرص، ويكفي دخول 18 هدف فقط في شباكه.

* رسالتك لجماهير الزمالك؟

- أبارك لجماهير الزمالك وهم معتادين على هذه الانتصارات من فريق كرة اليد، وأقدم التهنئة أيضًا على انتصار فريق كرة القدم".