النشرة الرياضية.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج.. والمنتخب الأوليمبي يواجه نظيره الفلسطيني في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز الأحداث، خلال يوم الأحد 28 إبريل 2019.

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري، كما كشفت عن جدول مواعيد مباريات الجولة الـ32 من منافسات البطولة ذاتها.

أجويرو يؤمن للسيتي صدارة بريميرليج بتخطي بيرنلي

حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً صعباً على نظيره بيرنلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

رسميا.. شيفيلد يعود لبريميرليج بعد غياب 12 عامًا

ضمن شيفيلد يونايتد التأهل رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيدًا من تعادل ليدز يونايتد وأستون فيلا (1-1) مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأربعين لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

المنتخب الأوليمبي يواجه نظيره الفلسطيني في القدس

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري، والمتحدث الرسمي للجبلاية، على وجود موافقة من جانب مسؤوليه على خوض منتخب مصر الأولمبي لمباراة مع فلسطين في مدينة القدس.

رسميا.. فان دايك لاعب العام وستيرلينج أفضل صاعد في إنجلترا

توج الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول، بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين.