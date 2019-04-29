كواليس قرار شعبة المصورين برفض التقاط صورة الزمالك الجماعية أمام النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

قررت شعبة المصورين عدم التقاط الصورة الجماعية لفريق الزمالك، خلال مواجهة الفريق أمام النجم الساحلي، في إياب الدوري نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

حقق فريق الزمالك فوزًا مقلقًا على حساب فريق النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية.

هدف الزمالك الوحيد جاء عن طريق لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" ليصبح الأبيض في حاجة لنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير في موقعة الإياب والمقرر لها الأحد المقبل، في المقابل يتطلب على الفريق الساحلي الفوز بنتيجة (2-0) للوصول للمباراة النهائية.

وكانت شعبة المصورين قد استقر الرأي داخلها على عدم التقاط الصورة الجماعية للاعبي الزمالك خلال مواجهة النجم، تضامنا مع المصور الصحفي عبد الرحمن جمال، والذي تعرض للاعتداء والضرب من قبل لاعبي الفريق الأبيض خلال مباراة بيراميدز بالدوري.

وكتب تحسين بكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد المباراة " إيماناً بمهنتنا وإحتراماً لأي زميل ينتمي لمهنة التصوير الصحفي ، مصورين مباراة الزمالك والنجم الساحلي أخدوا موقف وقرار موحد بعدم تصوير الصورة الجماعية لفريق الزمالك وترك كاميراتهم أرضاً تعبيراً عن غضبهم بعدما بدر من لاعبي الفريق من إعتداء علي زميلنا المصور عبدالرحمن جمال في مباراتهم مع بيراميدز" .

تواصلنا مع عدد من المصورين المتواجدين في الصورة التي تم التقاطها لهم قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز، للتعبير عن رفضهم لما حدث مع زميلهم عبد الرحمن جمال.

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فريد قطب، أكد لنا أن القرار جاء بالتنسيق مع شعبة المصورين قبل المباراة بعدة أيام وبالفعل تم تفعيله ولم يتم التقاط الصورة الجماعية لفريق الزمالك.

وأضاف:" رغم الاتفاق على عدم التقاط الصورة الجماعية للزمالك، لكن كان هناك عدد من المخالفين للرأي لانتسابهم للنادي الأبيض".

وفي سياق متصل أكد المصور الصحفي عمرو عبد الله، أن شعبة المصورين قررت اتخاذ موقف بسبب ما حدث لزميلهم في المصري اليوم، والتعبير عن رفضهم لما حدث بطريقة احترافية.

المصور الصحفي مصطفى عميرة، اتفق ما زملائه في ما قالوه، مضيفا أن القرار جاء بعد الحصول على موافقة شعبة المصورين ونقابة الصحفيين.

وأوضح، أن نقابة الصحفيين أبغتهم بأنها ستصدر بيانا رسميا بشأن تلك الواقعة للتأكيد على تضمانها معنا.

وأتم عميرة كلامه:" رغم أن هناك عدد من المصورين لم يلتزم بالقرار وخرج عن رأي الجماعة وألتقط صورة الزمالك الجماعية، لكننا نحترم ذلك".