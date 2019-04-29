رسميا.. فان دايك لاعب العام وستيرلينج أفضل صاعد في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

توج الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول، بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين.

وأعلنت رابطة المحترفين، عن تتويج فان دايك، في حفل أقامته في لندن، كشفت خلاله عن بقية الجوائز "لاعبة العام، وتشكيل العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتشامبيون شيب".

وتنافس فان دايك مع 5 لاعبين آخرين مرشحين ضمن القائمة المختصرة لنيل الجائزة وهم زميله ساديو مانى نجم ليفربول، وإيدين هازارد لاعب تشيلسي، وثلاثي مانشستر سيتي رحيم سترلينج، وسيرجيو أجويرو، وبرناردو سيلفا.

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كما حصل رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب صاعد في إنجلترا.

وحصل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على جائزة لاعب العام الموسم الماضي من رابطة اللاعبين المحترفين، لكنه لم يدخل القائمة المختصرة هذا الموسم.

ولعب فيرجل فان دايك دورًا هامًا في منافسة ليفربول الموسم الحالي على لقب الدوري الانجليزي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما لعب ستيرلينج دورا هاما في تصدر السيتي لمسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 91 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ92 نقطة، قبل جولتين من النهاية، فيما من المقرر أن يلتقي الريدز أمام برشلونة هذا الأسبوع في نصف نهائي دوري الأبطال.