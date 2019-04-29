لاعب الزمالك: سنلعب للفوز في مباراة العودة أمام النجم الساحلي.. وسنقاتل للتتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عبد السلام، لاعب الزمالك، أن فريقه حقق فوزا صعبا على خصم قوي ومحترم بحجم النجم الساحلي التونسي، لافتا أن مواجهة العودة في تونس لن تكون سهلة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مقلقًا على حساب فريق النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية.

هدف الزمالك الوحيد جاء عن طريق لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" ليصبح الأبيض في حاجة لنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير في موقعة الإياب والمقرر لها الأحد المقبل، في المقابل يتطلب على الفريق الساحلي الفوز بنتيجة (2-0) للوصول للمباراة النهائية.

Advertisements

وقال عبد السلام في تصريحات تلفزيونية لقناة bein sports :" لا يزال هناك شوط اخر في تونس، لكن نحن نادي كبير وسنلعب للفوز".

وأضاف" سنخوض مباراة العودة أمام النجم الساحلي بهدف الفوز وليس التعادل، من أجل ضمان التأهل لنهائي البطولة".

وأتم:" الكونفدرالية بالتأكيد بطولة مهمة لجماهير الزمالك، لذلك سنحارب لتحقيقها من أجل الجماهير الغائب عنها التتويج الأفريقي منذ سنوات".