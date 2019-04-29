لاعب النجم: عانينا من الإرهاق أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال إيهاب المساكني لاعب فريق النجم الساحلي، إن فريقه عانى من عامل الإرهاق وهذا ما ظهر خلال مباراة الزمالك.

وخسر فريق النجم الساحلي لقاء الذهاب أمام الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ببرج العرب ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية.

وأضاف لاعب النجم الساحلي في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" مساء الأحد :"مبارتنا أمام الزمالك لم تكن سهلة، وهدف الفريق المنافس جاء من هفوة".

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وتابع :"نريد تسجيل أكثر من هدف في مباراة الإياب، ونسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التأهل".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بتونس في الخامس من الشهر المقبل في مباراة يحتاج فيها الزمالك لنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير للعبور.

في المقابل، ليس أمام النجم سوى طريق وحيد للتأهل وهو الفوز بفارق هدفين من أجل حسم بطاقة العبور للمباراة النهائية.

جدير بالذكر أن الطرف الآخر من نصف النهائي وهو الصفاقسي التونسي استطاع أن يفوز على نهضة البركان المغربي بهدفين دون رد.