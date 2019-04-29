اعلن بسام السبكي المدير الفني لجهاز كره اليد بالزمالك عن سعادته بحصد بطوله الدوري العام للمحترفين بعد ان تغلب في المباراه النهائيه علي غريمه الاهلي. واكد ان هذا الفوز يوكد ان الفوز ببطوله افريقيا والدوري لم ياتوا من فراغ بل نتيجه جهد وتعب من جميع منظومه كره اليد بالقلعه البيضاء وبتوفير كل سبل النجاح من قبل مجلس الاداره. فراغ بل نتيجه جهد وتعب من جميع منظومه كره اليد بالقلعه البيضاء وبتوفير كل سبل النجاح من قبل مجلس الاداره. واضاف بسام ان المباراه كانت جيده فنيا واستطاع الزمالك تحقيق الهدف خاصه وهو يلعب المباراه ولديه اكثر من فرصه للفوز بالدوري وذلك ساهم بشكل كبير في تحقيق الاتزان النفسي لدي اللاعبين في تحقيق اكثر من هدف اولا الفوز علي المنافس التقليدي وثانيا الفوز باللقب. ووجه الشكر لمجلس الاداره والجماهير التي حضرت المباراه واللاعبين متمنيًا تحقيق ظموحات الجماهير الفتره القادمه



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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق للمدير الفني لكرة اليد بالزمالك بعد فوزه ببطولة دوري المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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