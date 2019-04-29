علق أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك والوحدة السعودي السابق، على فوز الفريق الأبيض على نظيره النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد في ذهابنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.
وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "اهم شيء في اي مباراة ذهاب وعودة إذا كانت المباراة الأولى
وستقام مباراة الإياب بين الزمالك والنجم الساحلي يوم الأحد الموافق 5 مايو القادم في تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد حسام ميدو على فوز الزمالك على النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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