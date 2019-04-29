أول تعليق من أحمد حسام ميدو على فوز الزمالك على النجم الساحلي

علق أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك والوحدة السعودي السابق، على فوز الفريق الأبيض على نظيره النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية. نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية. Advertisements وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "اهم شيء في اي مباراة ذهاب وعودة إذا كانت المباراة الأولى على ملعبك اكسب وماتستقبلش هدف!! لو قدرت تجيب التاني ماشي بس اهم حاجه ماتستقبلش هدف!! مبروك #الزمالك حقق المطلوب وأمامه شوط ثاني صعب في تونس". وستقام مباراة الإياب بين الزمالك والنجم الساحلي يوم الأحد الموافق 5 مايو القادم في تونس.

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