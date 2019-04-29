﻿الريال يتجرع الهزيمة العاشرة بسقوطه أمام رايو المتعثر

تلقى ريال مدريد الهزيمة العاشرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم عندما سقط 1-صفر أمام رايو فايكانو المتعثر الذي بدأ الجولة وهو يتذيل الترتيب.
وجاء الهدف الوحيد عندما نفذ أدري إمباربا ركلة جزاء بنجاح إذ أرسل الحارس تيبو كورتوا في الاتجاه الخاطئ ليمنح رايو تقدما مستحقا بعد بداية قوية أمام جماهيره.
وأشار الحكم بمواصلة اللعب بعد تدخل من جيسوس
وهز ريال مدريد الشباك عبر ماريانو لكنه كان في موقف تسلل في واحدة من اللحظات النادرة التي هدد فيها فريق المدرب زين الدين زيدان منافسه
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث وله 65 نقطة من 35 مباراة متأخرا بتسع نقاط عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و18 نقطة عن البطل برشلونة ويبدو أنه سينهي الموسم الثاني على التوالي في هذا المركز.
وتقدم رايو فوق ويسكا إلى المركز 19 برصيد 31 نقطة لكنه يتأخر بست نقاط عن منطقة الأمان وأظهرت جماهيره إيمانها بإمكانية بقاء الفريق في دوري الأضواء بعدما هتفت "نعم نحن نستطيع" بعد نهاية المباراة.
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