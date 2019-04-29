الزمالك يحصل على راحة بعد الفوز على النجم

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح لاعبي الفريق راحة غداً من التدريبات.

وكان الزمالك تمكن اليوم الأحد من تحقيق فوز هام على النجم الساحلي بهدف دون رد،

في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ومن المقرر ان تقام مباراة العودة يوم الخامس من مايو المقبل في مدينة سوسة.