الارشيف / اخبار الرياضه

الزمالك يحصل على راحة بعد الفوز على النجم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح لاعبي الفريق راحة غداً من التدريبات.

وكان الزمالك تمكن اليوم الأحد من تحقيق فوز هام على النجم الساحلي بهدف دون رد،

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ومن المقرر ان تقام مباراة العودة يوم الخامس من مايو المقبل في مدينة سوسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحصل على راحة بعد الفوز على النجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا