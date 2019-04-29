جروس: راض عن أداء اللاعبين وهذا سبب استبدال كهربا

أكد كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك رضاه عن أداء لاعبي الزمالك، خلال مباراة الفريق أمام النجم الساحلي، والتي أقيمت على ملعب "برج العرب" ضمن ذهاب نصف نهائي كونفدرالية الأفريقية.
وفاز الزمالك على نظيره النجم الساحلي، بهدف نظيف عبر لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا".
وأضاف جروس في تصريحاته أثناء المؤتمر الصحفي للمباراة:" راض عن لاعبي الزمالك،خاصة في الشوط الأول هناك معركة في تونس ولابد أن نجهز لها جيدا".
وتابع:" نشكر الجمهور على تواجدهم اليوم، كهربا قدم مباراة رائعة وسبب استبداله هو تفوق النجم من الناحية اليسرى وكان لابد من الدفع بلاعب كامل بدنيا، هو قدم مباراة جيدة ، ونجح في
وأشار: " أيمن حفني لاعب مهم وسيكون له دور معنا بشكل كبير في الفترة القادمة التغييرات ليست ثابتة أو مكررة ولكن بظروف كل مباراة".
وأضاف المدير الفني ، صعدنا للدور قبل النهائي بأداء جيد وقدمنا مباريات قوية ، وسوف نقاتل في تونس للصعود للمباراة النهائية ".
ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 5 مايو بمدينة سوسة.
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